‘Tuvimos pláticas’, ‘Kikín’ Fonseca pudo jugar en América

CDMX.- En un en vivo en Instagram para TUDN, el exfutbolista y ahora comentarista, Francisco ‘Kikín’ Fonseca reveló que pudo haber jugado en las Águilas del América.

En un inicio, ‘Kikín’ respondió a una pregunta, mencionando que los equipos en los que le gustaría haber jugado eran Chivas y América.

Me hubiera tocado jugar en los cuatro Grandes, porque en el quinto grande, que dicen son Tigres, sí jugué”, declaró Fonseca.

Posteriormente, ‘Kikín’ reveló que pudo haber estado en las Águilas del América, y la oferta llegó, tras jugar en el Benfica de Portugal.

Después de Portugal, de Benfica. Me hablaron para que jugara con ellos. Tuve pláticas, pero no llegamos a un acuerdo. Me fui con Tigres”, dijo.