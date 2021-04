Montserrat Conejo Ruiz quiere ‘llevar en alto a León’

“Quiero llevar en alto a León”, lanza Montserrat Conejo Ruiz cuando se le pregunta su motivación en el hexágono de la UFC.

La primer leonesa en llegar a la UFC, platicó para Súper Deportivo sobre cómo se siente tras ganar su primer pelea y el trabajo que le ha costado llegar al máximo circuito de las artes marciales mixtas

Hace un par de semanas, la leonesa debutó en la UFC Las Vegas con victoria por decisión unánime ante Cheyanne Buys.

Trabajo de una vida

Su primer acercamiento con el mundo de la lucha fue gracias a un profesor de secundaria.

Los videos de las peleas de Huguito Pérez la motivaron para llegar a la UFC.

“En México conocí a Luis López, un profesor de Monterrey... me enseñaba las peleas de Huguito Pérez y me gustaba bastante. Con mi profesor platicaba y le decía que quería ser peleadora de MMA y pelear en UFC”.

Después de dejar de entrenar lucha por un tiempo, regresó a León sin hacer nada. Su profesor Luis, otra vez, fue el impulso para que Conejo regresara a pelear.

Vence la discriminación

Eso sí, Monserrat recordó que durante su preparación sufrió discriminación.

“Desde que iba en lucha, el único que me apoyó fue el profe José, nuestro profesor de educación física y lucha. Otros chicos con los que entrenaba, me decían a mí y otra compañera que no íbamos a llegar a nada, que nos regresáramos a la cocina”.

Pero los malos tratos fueron un impulso para querer lograr todo lo que le decían que no iba a lograr.

“En ocasiones me pegaban chicles, eran malas personas, me fui de ese lugar y siempre que me decían que no iba a llegar a nada, pensaba que ellos eran los que no lo iban a hacer con esa actitud y mejor decidí separarme de gente negativa y de gente que ni ellos mismos se querían. Sufrí bastante, aún estando en la Selección Nacional te encuentras gente negativa, pero yo seguí entrenando y aquí estamos”.