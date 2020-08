Ulises Sánchez, nuevo técnico de Soberano Zamora FC

La Piedad, Michoacán.- Ulises Sánchez aceptó el reto de trabajar en Tercera División Profesional (TDP) con el proyecto Soberano Zamora FC y desde este viernes se hizo cargo del grupo de jugadores que tienen la ilusión de jugar de manera profesional con esa escuadra.

A mi me invitó directamente el ex jugador de Reboceros, Carlos Briseño, quien estará como Gerente Deportivo del Club; entonces hablamos de lo que se trata y a dónde va este proceso y me pareció bueno, por eso acepté", reveló.