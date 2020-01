"Un año muy difícil para mi": Boselli recordó León con emotivo mensaje

León.- Son múltiples los mensajes de año nuevo que se han publicado en redes sociales por parte de deportistas pero hubo uno en especial que fue dedicado para León, Guanajuato y llegó por cortesía de uno de los últimos ídolos esmeraldas como es el atacante argentino Mauro Boselli.

Mediante sus redes sociales el ex casaca 17 de la Fiera recordó a León y consideró que el pasado 2019 fue un año "muy dificil" para él. En gran parte del mensaje recuerda lo que vivió en León, así como momentos de su vida familiar que también lo marcaron tales como la muerte de su suegro.

Parte del mensaje reza:

Después de un inicio de año muy difícil para mi, por todo lo que implica salir de la ciudad donde viví con mi familia más de cinco años maravillosos tanto en lo personal como en lo profesional y de haber tenido que pasar por la pérdida de un ser muy querido, puedo decir que el balance es sumamente positivo", publicó.

Mauro Boselli en el festejo de uno de los tantos logrados para la Fiera- Mexsport

Boselli quien dejó huella con la Fiera al lograr una marca de 130 dianas, escribió también sobre su adaptación al futbol brasileño situación de la cual destacó que prácticamente no ha representado mayor problema por lo que buscará seguir rindiendo con Corinthians.

El ex Boca Juniors, no dejó escapar la oportunidad para desear un gran 2020 y lo hizo de la siguiente manera: "No tengo dudas que este 2020, voy a poder devolver todo ese apoyo (Corinthians) con muchos goles y si dios quiere, con títulos para que la historia de Corinthians sea aún más grande. Juntos todo es posible!! Feliz comienzo de año para todos" externo el 'Matador'.