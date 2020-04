‘Un gana nada’, ‘Irrespetuoso’, ‘Dejó de ser mi amigo’; tunden en Fox Sports a La Volpe

CDMX.- Tras el retiro de Ricardo Antonio La Volpe de la dirección técnica, Rafa Márquez y Andrés Guardado destacaron al técnico, pero en Fox Sports criticaron al argentino e incluso uno de los comentaristas aseguró que tuvo un conflicto con el director técnico.

En ‘La Última Palabra’, se discutía sobre el retiro de Ricardo La Volpe, cuando Gustavo Mendoza criticó que se idolatra a alguien que ganó poco.

Gustavo Mendoza también discutió con André Marín, ya que el segundo aseguró que el título del Apertura 2002 con Toluca, también fue del técnico, pero Mendoza aseguró que el equipo lo dirigió Alberto Jorge y recordó que La Volpe con Boca Juniors tenía todo para ganar la Liga y perdió.

Por su parte, Alberto García Aspe aseguró que a él no le hubiera gustado ser dirigido por La Volpe y lo llamó ‘irrespetuoso’.

García Aspe reconoció que La Volpe fue alguien que trabajaba en cancha y tuvo una época en el futbol mexicano, pero que después del mundial Alemania 2006 con la Selección Mexicana, el técnico no volvió a destacar.

Para que te protejas del COVID-19, te compartimos un catálogo de servicios a domicilio en León, Guanajuato.

Por su parte, Daniel ‘Ruso’ Brailovsky aseguró que a él le tocó ver a La Volpe en la cancha, dirigiendo a Selección Nacional y aseguró que trabaja muy bien, a conciencia, pero a algunos jugadores se les hace pesado, por lo repetitivo que es el técnico.

Sabemos y no puedo dejar de decirlo, por más de que hace tiempo que no hablo con él y no me interesa, que el tipo trabaja muy bien en la cancha”, declaró ‘Ruso’.