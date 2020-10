Un problema más; televisora principal se hace a un lado de Liga de Balompié Mexicano

CDMX.- No solo expulsaron a Atlético Ensenada y los equipos no contarán con seguro contra accidentes, ahora la Liga de Balompié Mexicano (LBM) no tiene televisora, ya que la principal decidió no transmitir los partidos.

Mediante un comunicado, firmado por el Director General de XTITV, Diego Armando Méndez, señaló que ante lo ocurrido con la salida de equipos de la Liga de Balompié Mexicano, toman la decisión, momentánea, de no transmitir los duelos.

Así como la incapacidad de esta empresa de poder corroborar la legalidad y organización de la Liga, no vemos en la necesidad de informarle que, por el momento, y hasta que no tengamos certeza jurídica sobre los derechos de las retransmisiones, no participaremos con ningún equipo, ni con la propia liga”, aseguraron.

XTITV señaló también que están a las órdenes de la Liga de Balompié Mexicano, esperando certidumbre en el proyecto.

La Liga de Balompié Mexicano ha tenido problemas, previo al inicio de su primera temporada programado para el 14 de octubre, y en los pasados días reportaron que solo tres equipos han hecho el pago de operación.