‘Una disculpa, no dije que me quiero ir de América’, asegura Roger Martínez

CDMX.- En entrevista para Fox Sports, con el periodista Gustavo Mendoza, Roger Martínez ofreció una disculpa a la afición, señalando que nunca declaró que se quiere ir de América.

Si a alguna persona o alguien del club no les gustó (mi declaración), les pido mis disculpas, porque no era mi intención. Siempre he estado bien en el Club, me he sentido muy contento, me llevo bien con mis compañeros”, declaró.