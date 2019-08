¿VAR? En León, no piensan en los penales marcados a favor de Chivas

León, Guanajuato.- En León no le temen a Chivas… ni al VAR.

El portero de la Fiera y con pasado en Guadalajara, Rodolfo Cota, admitió que no le inquieta la estadística de los cuatro penales que el arbitraje mexicano ha marcado a favor de las Chivas tras cuatro fechas jugadas en el Apertura 2019.

Pero Cota, el portero menos goleado del torneo pasado, está seguro de que al menos en el video arbitraje, el color de la playera no tiene un peso específico en relación con la decisión final tomada por el central.

No me gusta hablar, ni meterme en cosas de los árbitros, porque no soy un experto en eso, pero al final de cuentas por más que haya VAR, queda claro que los que toman la decisión es el central”, indicó el guardameta esmeralda.