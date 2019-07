VIDEO. El día que Paola Pliego mostró su lado más sensual

Ciudad de México.- La esgrimista mexicana Paola Pliego anunció ayer que deja de representar a México.

Toma la decisión por malos tratos, manejos y corrupción en el COM y Conade, según expuso en una carta publicada en sus redes sociales.

La esgrimista participará en el Campeonato Mundial para Uzbekistán. Foto: ESPN Magazine

Esta noticia tiene un contexto de injusticias como una acusación de doping errónea que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y posteriormente fue bloqueada por la FMG para competir a nivel nacional o internacional.

Pliego tomó la decisión de nacionalizare por Uzbekistán para competir en el siguiente Compeonato Mundial.

Aparición en ESPN Magazine

Hace cuatro años, la esgrimista se quitó el uniforme para salir en la primera edición latinoamericana del Body Issue de la revista de ESPN.

Esta publicación realiza una sesión de fotos un tanto artística con deportistas sin prenda alguna, además de una entrevista para conocer más de ellos, sus gustos, aficiones y obviamente de su carrera.

Esta es la portada de la edición latinoamericana de la revista de julio del 2015. Foto: ESPN Magazine

Aquí te dejamos una parte de la entrevista de la esgrimista de 24 años.

¿Hay un cuerpo ideal para un deportista?

Creo que no hay un cuerpo ideal para un deportista o persona, cada quien tiene el suyo, sí ves diferencias, cada cuerpo es diferente. En esgrima me doy cuenta quién práctica el deporte, se nota, se ve. Si haces sable como yo, se ve en las piernas, son más fuertes porque te mueves más con ellas, también se nota más en los brazos.

¿Por qué hacer el Body Issue?

Me gustó la idea y el hacerlo (...) me sentí cómoda. Simplemente lo hice, sentí que todo fue natural, nada posado.

¿Qué piensas del Body Issue?

Me gusta, me es interesante, me encanta ver los cuerpos de los atletas y cómo es diferente (cada uno) de acuerdo a su disciplina, las partes que trabajan. Es interesante, ya que luego ves a los atletas como a mí con todos sus trajes o sus equipos y no te das cuenta de todo lo que hay abajo y trabajan todos los días.

La sesión de fotos de la esgrimista salió en la revista. Foto: ESPN Magazine

¿Por qué el esgrima?

Pues lo vi en una película “Juego de Gemelas” y estaban haciendo esgrima, luego lo vimos (con sus hermanas) en los Juegos Olímpicos y mis hermanas lo comenzaron a practicar, aunque a mí no me dejaban ya que estaba muy chica, pero a los seis años me dejaron practicarlo y ahí comenzó todo.

Pliego Lara ya no representará a México en competencias. Foto: ESPN Magazine

¿Qué es lo más importante en tu carrera?

Para mí lo más importante en cualquier deporte es que de verdad ames lo que haces, no es fácil, el ir a entrenar es difícil, estar ahí mañanas y tardes, y luego perder en las competencias. No siempre ganas y lo más importante para mí es que ames siempre lo que hagas, para hacer el sacrifico, porque no vas a sacrificarte si realmente no lo amas, lo más importante en la vida es que ames lo que hagas todos los días, que sientas que todos los días que trabajas ganas la medalla y no solamente el día que la ganas.