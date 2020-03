VIDEO. "He descubierto que todas las pen... que digo son naturales: Chávez Jr

México.- Una más de Julio César Chávez Jr, ahora el boxeador mexicano, hijo de la gran leyenda Julio César Chávez, se ha vuelto a ganar las críticas de todo mundo ahora por hacer 'un gran descubrimiento'.

En plena cuarentena Chávez Jr, se dio un breve tiempo para 'reflexionar' sobre los comentarios que ha publicado mediante sus redes sociales, concluyendo que absolutamente todo lo que menciona es natural y que no tiene que ver con sustancias prohibidas o alucinógenas.

He descubierto que todas las pendejadas que digo son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”, reveló Chávez Jr.