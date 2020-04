VIDEO. Iker Casillas saca su lado puma y canta el goya

México.- Mediante una plática llevada a cabo en Instagram Live, el actual director técnico de los Pumas de la UNAM, Michel González terminó por sincerarse con Iker Casillas ex portero del Real Madrid, convenciendolo en apoyar al cuadro universitario.

Originalmente Iker se había dicho seguidor de Cruz Azul, pero González le solicitó que se uniera al bando auriazul y así apoyar a los Pumas.

Tengo compañeros que me encuentro de la liga y la viven con mucha pasión, como Layún que estuvo aquí, y me contó mucho de esa liga; siempre dije que era de Cruz Azul porque me cae muy bien, pero ahora de Pumas", explicó mientras se reía.