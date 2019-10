VIDEO. Jugador de la NBA pierde la cabeza y da balonazo a su rival

Estados Unidos.- Era apenas el primer partido de pretemporada de los New York Knicks y en tan prematura etapa Marcus Morris, jugador de la quinteta de la Gran Manzana fue expulsado de la manera más inverosímil.

La agresión se dio en el duelo entre los ya mencionados neoyorquinos ante los Wizards de Washington al interior del Capital One Arena. Ahí Morris tuvo un decepcionante debut al incurrir fuera del juego limpio y perder la cabeza cuando era marcado por Justin Anderson.

En un principio el jugador de los Knincks intentó eludir la presión del rival, en dicho ejercicio terminó por rozar su codo en la cara del rival, quien de inmediato volteó a ver al árbitro ya que no había pitado falta. Acto seguido y no conforme con la primer agresión, Morris golpeó con el balón al jugador de los Wizards, situación que propició una gresca en la mitad de la duela.

Tras el pleito la NBA podría suspender al ala-pivot de cara a la temporada regular por su acción, su acción no es la primera y que anteriormente el temperamento del jugador ya ha sido castigado.

Ha sido algo poco profesional y realicé un feo gesto. Creo que se me ha ido de las manos. Nunca quieres ser expulsado de un partido. Hay diferentes formas de hacer las cosas. Aún es pretemporada y me puede servir para aprender. En temporada regular no lo habría hecho. Estas cosas ocurren”, declaró Morris al final del partido.