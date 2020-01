VIDEO. LeBron no pudo contener el llanto tras la muerte de Kobe Bryant

Estados Unidos.- Apenas un día antes, LeBron James superó a Kobe Bryant como el tercer máximo anotador en la historia de la NBA, por lo que a la mañana siguiente el ex jugador de los Cavaliers de Cleveland dejó en claro que no se esperaba la triste noticia y simplemente al enterarse no soportó y se soltó a llorar.

James se enteró de la muerte de Kobe al aterrizar en Los Ángeles luego del viaje desde Philadelphia, sitio en donde logró superar los 33 mil 644 puntos que Bryant hizo en sus 20 años como profesional.

"Crecí idolatrando a Kobe Bryant, me hace muy feliz que mi nombre se ponga al nivel del suyo", fueron las palabras de LeBron tras romper la marca de la famosa 'Mamba Negra', quien se retiró de las duelas en el 2016, enfrentando de magistral manera al Jazz de Utha.

La imagen habla por si sola, luego de escuchar la noticia el 'Rey' LeBron no pudo contener el llanto y solamente se limito a caminar mientras se aprecia como seguía llorando.