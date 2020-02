VIDEO. Tras recibir insultos racistas, Moussa Marega compañero de Tecatito en Porto, abandonó partido

Portugal.- Los actos de racismo siguen apareciendo en el futbol internacional, ahora un nuevo caso se dio durante el partido entre el Porto y el Vitória de Guimaraes, duelo que a final de cuentas se vio empañado ya que el maliense Moussa Marega, recibió agresiones verbales por parte de la barra visitante luego de marcar a los 60 minutos.

Las agresiones que recibió el compañero del mexicano Jesús 'Tecatito' Corona no quedaron sólo en palabras ya que la barra del Vitória también le arrojó un bote de basura justo cuando el jugador africano se aproximó a festejar el tanto frente a los aficionados de la escuadra rival.

Tras las acciones, el jugador no dudó en encarar a la parcialidad por lo las agresiones no frenaron, y pese a que el colegiado central Luis Godinho se percató de todo decidió no suspender el encuentro, situación por la que el jugador agredido optó por no continuar.

Esto no termina ��



Después de adelantar al Porto en el marcador, el atacante de Malí, Moussa Marega, recibió insultos racistas desde la tribuna.



Se negó a seguir jugando y fue sustituido a los 71’.



Aquí el video pic.twitter.com/didl7HgXhw — Netpicks.mx (@netpicksmx) February 16, 2020

El jugador salió por demás molesto del terreno de juego:

ESCÁNDALO EN PORTUGAL: Moussa #Marega, que marcó un gol para #Porto, se cansó de cánticos racistas y se sacó por completo. Su entrenador lo reemplazó y el jugador se retiró del campo haciéndole gestos a los hinchas locales. Detalles de @SC_ESPN @tvmaxdeportes @tvnnoticias pic.twitter.com/9pCaMtZ6Pr — Salva Saldaña Solano (@salvasaldana7) February 16, 2020 El momento donde el jugador se molesta cuando le avientan un bote de bsaura: Finalmente el estratega Sergio Conceicao dio la oportunidad de juego a Wilson Manafa,en un partido que terminó por ser favorable para la causa de los dragones por marcador de 2 a 1.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos que te parece en los comentarios!