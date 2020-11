‘Va a ser mi primer divorcio’; eliminan a hijo de Cuauhtémoc Blanco de ‘Masterchef MX’

CDMX.- ‘Cuau’, hijo del exjugador de Club América y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue eliminado en el cuarto programa de ‘Masterchef MX’ y aseguró que fue “su primer divorcio”.

Por la noche del viernes, se dio el reto de eliminación y los tres candidatos a irse eran Erubiel Sosa, Itzel y Cuau, siendo elegido el hijo de Cuauhtémoc Blanco.

En su intervención, Cuauhtémoc Blanco Jr declaró estar muy feliz de haber participado en Masterchef y la participante Diana Esquivel no pudo contener el llanto ante la salida de ‘Cuau’.

Quiero agradecerles por lo que me enseñaron dentro y fuera de la cocina; no se dejen guiar por malos comentarios que algunas personas llegaron a decir, técnica y sabor todos los tienen. A los chefs, muchas gracias por las enseñanzas que me dejaron y los consejos que me dieron, obviamente abriendo mi mundo culinario”, dijo ‘Cuau’ en su salida.