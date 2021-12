‘Yo he sufrido dos, tres acosos; ciberbullying está cañón’, revela Valeria Marín

CDMX.- En entrevista para ‘Apuntes de Rabona’, la conductora de TUDN, Valeria Marín, habló sobre cómo lidia con sus redes sociales, mencionando que ha sufrido “dos o tres” ciberacosos, señalando que “el ciberbullying está cañón”.

Valeria Marín aseguró que a ella no le afectan críticas en redes sociales, pero hay personas a las que sí, pero señaló que “está cañón el ciberbullying”, revelando que ha tenido que enfrentar con acosos.

En la plática, la conductora de TUDN mencionó que sí debe haber una concientización a las personas en informarlas que el acoso representa un delito y debe ser detenido, pero ha sido víctima de ello, porque hay personas que no lo piensan así y solo creen que es un juego.

Dos o tres ocasiones que me ha pasado eso, sí me gustaría decirles: ‘Gracias por la evidencia, porque esto es un delito y esto es acoso sexual cibernético, y te juro, desaparecen; creo que no tienen idea, pero deberían de tenerlo o que bueno que lo sepan a partir de eso”, añadió Valeria Marín.

Valería Marín también señaló que en redes sociales, a la gente le gusta el morbo, porque se fijan cuando se pelea con alguien, pero no cuando hay cumplidos.

La conductora también señaló que la mayoría de los comentarios hacia ella es por lo que hace y dice, aunque aseguró que le han salido “fashionistas” que se fijan en cómo viste, cómo se pinta las uñas.

Es rudo el tema de las redes sociales, para mí no, porque no me afectan. Llegué a un punto donde te puedo decir que me afecta si me dicen que me veo, si no me maquille, se fijan si me pinte la uña, cositas así que digo: ‘¿Qué?’”, contó Marín.