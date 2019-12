'Vamos por la revancha': Apunta el Club León Femenil a volver a la liguilla

León.- Un dicho reza que "lo que no mata, fuerza te da" y en el León Femenil, tienen muy claro que en el 2020 volverán a la carga para ser un equipo protagonista y lograr pelear el título en la liguilla.

En el sexto día del año 2020, la Fiera Femenil iniciará su aventura en el torneo Clausura, lo hará en Pachuca y con un grupo de chicas que hoy más que nunca, van por su revancha.

“Yo voy a ayudar a que no se rindan”, dice una convencida Yamile Franco, que por segundo torneo consecutivo, portará el gafete de capitán del Club León Femenil.

Para mí es fundamental que en un partido, si vas perdiendo 3-0 o vas ganando 5-0, lo importante es seguir luchando hasta el último minuto”, dijo.

Yamile Franco se ha confirmado como la capitana del conjunto esmeralda. FOTO: Omar Ramírez

Yamile vivirá su tercer torneo defendiendo los colores de la Fiera y busca su segunda liguilla.

“Uno de los mensajes que yo les quería dar para este torneo, es que fuera de que queramos ganar todos los partidos, ahora se trata de no perder”, acotó Franco en entrevista con Superdeportivo. “Que todas tengan la mentalidad que durante los 90 minutos, no puedo perder un balón, no puedo perder un duelo, así tenga que romperme las piernas o que me van a expulsar... creo que el equipo va a crecer y vamos a seguir avanzando y ahí se va a empezar a sumar”.

A diferencia del torneo pasado, el Club León que dirigirá por cuarto torneo el ex jugador felino, Everaldo Begines, ha encontrado una buena base de jugadoras y lo mejor, ha recuperado a delanteras como Denisse Valdez y sumado a otras como Daniela Calderón.

“Estamos aquí porque queremos estar aquí, sentimos el escudo y porque queremos ser Fieras”, lanza Diana García, mediocampista encargada de portar la número ‘10’ en el equipo.

Yo creo que todas las que estamos en el Club, estamos agradecidas, uno porque jugamos para ellos y somos parte de y creo que las que estamos, fue porque quisimos estar, sino evidentemente nos iríamos a otro equipo”, apuntó.

Diana García pone explosividad y desborde con el '10' en su espalda. FOTO: Omar Ramírez

Por la cabeza de Diana, solo ronda una idea: la estar dentro de los ocho mejores equipo de la Liga MX Femenil.

“Grupalmente creo que la meta de todas es una liguilla”, resaltó la ‘China’. “El torneo pasado no lo logramos, pero nos dimos cuenta que cuando no hemos llegado, hemos estado a un paso pequeño de lograrlo y si ya pudimos una vez, podemos siempre”.

Lo anterior es una idea compartida por Sanjuana Muñoz, delantera que ha tomado experiencia de cara al arco y espera tener un semestre para recordar.

Sanjuana apuesta por una revancha tanto personal como grupal con las Fieras. FOTO: Omar Ramírez

"El torneo anterior nos quedamos a un pasito y este torneo nos vemos más fuertes y es el objetivo principal, volver a una liguilla”, sentenció ‘Sanjua’.