'Joserra' es un tipazo, dice Vanessa Huppenkothen y también habla de su salida de Televisa

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, la conductora Vanessa Huppenkothen aseguró que José Ramón Fernández ‘es un tipazo’ y también habló sobre su salida de Televisa Deportes.

Hablando sobre su llegada a ESPN, Antonio de Valdés mencionó cuando la recibió José Ramón Fernández y Vanessa Huppenkothen señaló que no conocía a ‘Joserra’, pero lo había seguido desde hace tiempo.

Me presentaron en el programa como nuevo miembro de ESPN; entre que quería darme la bienvenida y también ‘aquí tienes que saber de lo que estás hablando’, ‘aquí no te vas a poner un bikini, aquí vas a dar noticias’”, contó Vanessa.

Vanessa Huppenkothen señaló que estuvo en shock al entrar a algo distinto, un ambiente diferente, pero ‘Joserra’ nunca fue grosero con ella, pero hoy, el periodista le da consejos.

En junio de 2016, Vanessa Huppenkothen fue presentada en ESPN en el programa ‘Los Capitanes’ por José Ramón Fernández, quien la cuestionó en la plática.

Antonio de Valdés también la cuestionó sobre por qué salió de Televisa Deportes, Vanessa Huppenkothen señaló que ella pidió estar en un noticiero y pidió cosas para hacer, pero no se le otorgaron.

Estaba muy frustrada y también estancada, y ellos lo veían, entonces me ofrecieron estar en el programa Hoy como conductora y como te dije, los deportes son lo mío, me encantan, me apasionan. Es mi vida, yo quería estar en deportes”, declaró Vanessa.

Vanessa Huppenkothen reveló que su traspaso a ESPN fue como el de un jugador de futbol, ya que la empresa “compró su carta” y después de meses llegó.

Se dio con toda cordialidad, no me corrieron, no hubo nada malo, no demandaron ni yo demandé. Todo fue cordial. Incluso me han llamado”, declaró Vanessa Huppenkothen.