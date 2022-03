Vanessa Huppenkothen revela dura enfermedad que enfrenta cada día: ‘Es súper cruel’

La conductora Vanessa Huppenkothen, de ESPN, habla sobre la enfermedad que tiene y que le ha causado problemas gran parte de su vida.

Según reveló,Huppenkothen padece hipotiroidismo, una enfermedad que la ha hecho deprimirse en más de una ocasión.

“Tres de cada 10 personas en el mundo padecen de tiroides y no lo saben. Si se te cae el pelo, si sientes la piel reseca, si te duele la cabeza, si no tienes ganas de hacer tu rutina diaria, si quieres estar acostado, es como un poquito como una depresión sin ser depresión, o a lo mejor no sabes”, reveló.

“Si estás en una dieta y no bajas de peso, hay algo que está mal”.

‘Quería bajar de peso y no bajaba’, revela Vanessa Huppenkothen

Vanessa dió una entrevista para la revista Hola, en la que platicó de esta enfermedad que le ha causado tantos problemas de depresión.

La glándula tiroides maneja las hormonas del cuerpo, esto puede provocar que una persona suba de peso de forma inesperada y no pueda controlar su peso, además que puede afectarla de otras formas.

“Quería bajar de peso y no bajaba y, estando en la tele, es súper cruel”.

Vanessa Huppenkothen sufría ansiedad por redes como Instagram

Vanessa reveló que las redes sociales le provocaron diversos episodios de ansiedad y de baja autoestima, ya que la gente solía criticar su estado físico.

“Antes las redes me hacían daño, me bajaban mi autoestima, me ponía a llorar pero bueno, tienes que aprender a vivir con ello. Siempre me decían, ‘¿Por qué estás gorda?’, y era como una presión muy fuerte para mí”.

La tiroides es un problema que mucha gente tiene por mal comer, por hacer dietas que no son las adecuadas, por sobrepasarse, por no dormir, hay tantas cosas por las que se pueden disparar los niveles que, no sabemos, es importante estarse checando.

Vanessa Huppenkothen se abrió paso en el periodismo deportivo gracias a su talento y capacidad de análisis de distintos deportes tanto en Televisa Deportes, como en ESPN.