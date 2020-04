Vanessa Zambotti tiene coronavirus; el Club León la apoya, pero el gobierno la ignora

México.- Vanessa Zamboti, una de las mejores judocas mexicanas de la historia, confesó que tiene coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Vanessa Zamboti reveló que dio positivo en un examen de coronavirus, aunque aclaró que por ahora no tiene síntomas graves.

Zambotti aclaró que no se contagió por asistir a algún lugar concurrido en la Ciudad de México.

Además, la deportista cuatro veces olímpica contó que se enteró que tenía la enfermedad tras presentar síntomas y hacerse un examen en un laboratorio privado. Cuando dio positivo, trató de informarle a las autoridades, pero no ha tenido respuesta del gobierno.

Me hice el examen en un laboratorio privado... he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso, pero no he tenido éxito, ya que la línea Covid sólo es para registrar casos nuevos".