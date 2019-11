'Vasco' Aguirre lanza fuerte mensaje a sus jugadores

España.- La nueva oportunidad para que Javier Aguirre pueda demostrar que es un técnico capaz la tiene dirigiendo al Leganés, en donde parece que se tomó muy en serio el papel de hacer las cosas bien o de lo contrario dicha escuadra estaría condenada a perderse en la segunda división del balompié español.

La tarea se antoja complicada ya que en la liga ibérica ningún equipo ha logrado salvarse del infierno del descenso con tan sólo seis unidades en 13 jornadas, por lo que la tarea de Aguirre va en serio.

El estratega del club pepinero señaló que sus dirigidos deben despojarse de todos sus miedos, mismos que los han llevado a estar en el lugar en el que actualmente se encuentran.-

Tienen que atreverse más, tirar, no dudar. No vale dársela al compañero para que la cague. En La Liga cualquiera puede ganarle a cualquiera. No somos menos que 10 o 12 equipos de esta Liga. Vi falta de confianza y se los dije a la cara. No quiero el miedo a equivocarse, hay que intentarlo siempre".