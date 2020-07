Vasco Aguirre se juega el descenso del Leganés ante el Real Madrid

España.- El Real Madrid de Zinedine Zidane cierra su campaña de campeonato en La Liga española este domingo cuando se vaya al otro lado de la capital para visitar a un equipo de Leganés que tiene que ganar para tener una posibilidad de evitarse el descenso.

Madrid se aseguró su primer título de La Liga en tres temporadas el jueves cuando venció a Villarreal 2-1 y Barcelona cayó 2-1 en casa ante Osasuna, que jugaba con 10 hombres. Esa combinación dejó al Madrid siete puntos arriba cuando solamente quedaba una jornada.

Leganés pudiera beneficiarse de que el título haya sido decidido justo antes de la visita del Madrid al Estadio Butarque.

Leganés anda debajo del Celta de Vigo por un punto y debe vencer a Real Madrid y contar con que Celta no gane en casa del colista Espanyol.

“Intentaremos hacer lo que está en nuestra mano: ganar y esperar al otro resultado”, dijo el técnico mexicano Javier Aguirre, que ha mantenido al Leganés con una oportunidad de quedarse en la Liga pese a haber perdido a sus dos principales delanteros en traspasos durante la temporada.

Es lo único que nos vale, y esperaremos que el otro resultado nos favorezca. Pero si no haces lo tuyo, no puedes esperar que nadie lo haga por ti. Lamentablemente, no dependemos de nosotros y algo habremos hecho mal. Yo confío siempre en el futbol y en su esencia”.