León.- Gustavo Matosas fue “manchado” por una nueva acusación de corrupción en el futbol mexicano, ahora relacionada con los Gallos del Querétaro.

Zlatko Petricevic, quien fue directivo de los Gallos al inicio de esta década, reveló que en 2011 decidió despedir a Matosas de la dirección técnica, luego de descubrir ciertas “transas” en la contratación de futbolistas.

“Medio mundo me quiso comer (sic) cuando despedí a Matosas de Querétaro, hasta me dijeron que estaba loco”, recordó Petricevic en entrevista con el portal mediotiempo.

Según el dirigente de origen croata, descubrió que Matosas estaba asociado con Antonio Rico, otro directivo de los queretanos, y juntos “inflaban” el precio de los jugadores, para llevarse una jugosa ganancia.

No podía llegar con ustedes (medios de comunicación) y decir que corrí a Matosas porque me estaba comprando jugadores, porque estaba haciendo negocios entre Toño Rico y él".

Según el directivo, “(Matosas) subía los precios de jugadores, vendía jugadores que valían 300 mil dólares a tres millones de dólares”.

El directivo comenzó a sospechar cuando Matosas aprobó un plan de trabajo en el que los Gallos contrataron a 19 jugadores para el torneo de Apertura 2011.

En el primer momento en que me dijo que quería todavía dos jugadores (más), cuando me enteré que ya estaba cobrando (por) unos jugadores y que se paga una cuota por jugador que supuestamente no son para el primer equipo, que eran para banca o la Segunda, pero la familia pagaba dinero”.