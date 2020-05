‘Veo interés oscuro en desacreditar y generar villanos’, responde Irarragorri a críticas tras COVID-19 en Santos

Torreón, Coahuila.- El miércoles por la noche, la Liga Mx informó que Santos tuvo ocho casos positivos de COVID-19 y hubo críticas hacia Alejandro Irarragorri, señalando que el Presidente de Grupo Orlegi busca cancelar el Clausura 2020 a como dé lugar. Ahora, Irarragorri contestó, señalando que hay un interés oscuro “en generar villanos”.

Entrevistado por Fernando Schwartz de Fox Sports, quien le preguntó sobre las críticas que recibió ante los resultados por COVID, Alejandro Irarragorri dio su postura.

Lo que he visto en los últimos meses es el interés muy oscuro de desacreditar, buscando ponerle cara a distintas situaciones, y buscando generar villanos. No sé si sea el pasatiempo en una red social como Twitter, que te permite el anonimato o de algunos comunicadores que hablan con poca ética”, declaró.

Irarragorri detalló que a las 4:00 de la tarde del miércoles, recibieron los resultados y aceptó que no pensó que de 22 pruebas, saldrían positivos ocho.

Implicar que hay un interés de nuestra parte por cancelar el torneo, me parece muy cobarde, me parece irracional. No creo que haya un actor del futbol mexicano que quiera o pretenda que se cancele el torneo”, declaró.