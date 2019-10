Veracruz debe jugar Vs Tigres o lo descenderán en automático

México.- Si los integrantes de los Tiburones Rojos no se presentan el próximo viernes a jugar ante Tigres, descenderán de manera automática y comenzará un proceso de desafiliación.

Así lo explicó Enrique Bonilla, presidente de la Liga BBVA, en conferencia de prensa, a su regreso del puerto jarocho donde se entrevistó con la plantilla, a la que le dejó claro que mientras no meta su recurso de controversia nada pueden hacer por ella para apoyarla a recuperar sus adeudos.

"Nos encontramos maniatados para apoyarlos. No sé qué decidan, en la plática de hoy, me dijeron que quedaban en 'stand by', que lo iban a pensar. No tomaban la propuesta que le hicimos como Liga y en el caso de que se metan las controversias, entre más rápido mejor, buscaríamos que antes de terminar la fase de calificación se dictaminara", explicó Bonilla.

"Si el club Veracruz no se presentara a jugar el próximo viernes, el reglamento es claro. Aquel club que no se presente, desciende automáticamente y se iniciaría el proceso de la desafiliación".