Video ‘Canelo’ a Faitelson: ‘Ganaré a Golovkin y si lo hago, no empiecen con chin…’

CDMX.- Previo a la pelea ante Avni Yildirim, ‘Canelo’ Álvarez fue entrevistado en el programa ‘A los golpes’, en el que fue cuestionado si habrá una tercera pelea ante Gennady Golovkin, a lo que el ‘Canelo’ aseguró que si la hubiera, le ganaría y le dijo a Faitelson que si lo logra, no quiere que el comentarista “empiece con chin…”.

Cuestionado por Jorge Eduardo Sánchez sobre una posible pelea contra Golovkin, ‘Canelo’ señaló que muchos “tienen tatuado” al boxeador kazajo, solo piensan en eso y defendió que ya peleó con él en 24 rounds.

Subí de peso para ganar en las 175 (libras), ahora bajé a 168 para ganar todos los títulos, ustedes creen que esos no son triunfos grandes, bajar de peso, son logros y metas más importantes para mí que, después de 24 rounds con la misma persona, lo tengan tatuado, no sé dónde, siempre es lo que sacan”, declaró sobre Golovkin.

Faitelson señaló que en las dos peleas con Golovkin, Canelo sacó lo mejor y lo peor, y lo cuestionó sobre si tiene algo personal contra el boxeador, a lo que el mexicano le aseguró que no.

Faitelson mencionó que Golovkin hizo hincapié con el doping de ‘Canelo’ en 2017, pero el boxeador se defendió, mencionando que la cantidad de clembuterol en su cuerpo era mínimo, pero el tema se hizo grande porque era él.

El boxeador también mencionó que si no hubiera peleado con Avni Yildirim, lo estarían criticando por saltarse las reglas de los campeonatos al no pelearse con el contendiente oficial.

No vengan a decirme cosas que ustedes solos se contradicen. Esperemos que se haga la pelea (ante Golovkin), pero no más no quiero que cuando gane o lo noquee, digan que estaba viejo, no se vio igual y empiecen con sus chin… de siempre”, declaró.