Baños descarta ir al TAS a apelar decisión; Faitelson le recomienda irse

CDMX.- En entrevista para ‘Línea de 4’, el director deportivo de América, Santiago Baños, aseguró que buscaron ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para apelar la decisión de la Comisión Disciplinaria, que le quitó tres puntos por ‘alineación indebida’ ante Atlas, pero el comentarista David Faitelson le recomendó ‘hacerse a un lado’ del equipo azulcrema.

En la plática, Baños aseguró que tienen argumentos para ir y buscar la apelación de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FMF ante el TAS.

Creo que sería muy mala imagen para el futbol mexicano, tanto para la Liga como para la Federación que nosotros acudiéramos al TAS y ganáramos la apelación, entonces preferimos ya no buscarle, ya no moverle. Con esto damos por terminado el tema”, declaró.

En el programa de TUDN, Santiago Baños explicó que el asunto se debió a un error en la transcripción por parte de una persona del área operativa, descartando responsabilidad en el cuerpo técnico o jugadores de las Águilas. Santiago Baños también ofreció disculpas a la afición.

Baños calificó el reglamento como absurdo, tras mencionar que la Comisión Disciplinaria buscó cumplir “a rajatabla” con las reglas, y criticó la redacción de este, por lo que pidió un cambio, señalando que no es coherente el castigo.

El directivo aseguró que, por ser el Club América, hubo mucho revuelo con el tema y se volvió mediático.

Hablando de la entrevista de Santiago Baños a TUDN, para ‘La Mirada’ en ESPN, el analista David Faitelson recomendó al director deportivo de América marcharse del club.

Faitelson señaló que Santiago Baños hizo “trizas” el boletín, en el que América aceptaba el error, y pidió “un trofeo” para el directivo por querer cuidar la imagen del futbol mexicano.

Sr. Baños, con todo respeto, me parece que eso de que no fueron al TAS a reclamar la situación, me parece ridículo, impresentable y por otra parte, si usted tiene un poquito de dignidad, renuncie. Es mejor renunciar en este momento”, declaró Faitelson.