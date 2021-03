Video: Deneva Cagigas denuncia acoso sexual; Pumas Femenil expresa apoyo a jugadora

CDMX.- Mediante sus redes sociales, Deneva Cagigas, jugadora de Pumas Femenil mostró ser víctima de acoso sexual en sus redes sociales, lamentando que no fue el primer mensaje que recibió y pidiendo un alto. El equipo mostró apoyo hacia su futbolista.

En su cuenta de Twitter, Deneva Cagigas mostró una foto de una historia, donde se muestra el acoso hacia ella.

Estoy un poco frustrada, cansada, no es el primer mensaje y no es evidenciar a la persona, es evidenciar el acto. Se les hace chistoso mandarnos fotos, videos o utilizarnos como un símbolo sexual; la verdad es que no está bien porque antes de ser futbolistas, somos humanas”, declaró Deneva Cagigas.