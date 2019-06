Video: Explota Maradona: ´No me estoy muriendo´

Argentina - " Mienten, mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir esa palabra, es muy jodida, la gente que tiene Alzheimer se muere, yo no me estoy muriendo" señaló Diego Armando Maradona ex DT de los Dorados de Culiacán.



El campeón del mundo en México 86 condenó a quienes los señalaron con Alzaheimer: "Estos hijos de saben qué, la tiran para crear confusión y a mi la confusión no me va porque esto es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro, yo no, yo gané el primer puesto jugando al futbol", dijo lleno de coraje.



El ídolo argentino de 58 años se encontraba en jaque, señalando que tanto en México como en Argentina se le han realizado constantes chequeos siquiátricos absolutamente todos con perfectos resultados.