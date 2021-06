‘Ofrecí disculpas inmediatamente’, dice Pablo Montero por Himno Nacional y revela que no fue sancionado

CDMX.- Cuestionado sobre su error en la interpretación del Himno Nacional en el partido de ida de la final de Guard1anes 2021 entre Santos y Cruz Azul, Pablo Montero contó que, tras su yerro, ofreció disculpas a Segob “inmediatamente” y reveló que no fue multado.

En entrevista a varios medios de comunicación, Pablo Montero señaló que está tranquilo con el tema del Himno Nacional.

Pablo Montero aseguró que no tuvo que pagar multa, porque ofreció disculpas ante su equivocación en el estadio TSM de Torreón, Coahuila.

Pablo Montero aseguró que tiene 20 años interpretando el Himno Nacional, recordando que ha estado en eventos de Fórmula 1, así como de Selección Mexicana.

Desde el 2000, creo que somos humanos, te puedes equivocar. Cuando es acapella y todos te están viendo, sin música atrás… Siempre lo he cantado a capella, me ha gustado cantarlo así y así lo voy a seguir haciendo. Pasó esto y seguirá habiendo eventos, y seguiré cantando así mientras Dios me dé licencia y salud”, declaró. Montero.