‘Trabajaba en la Policía Federal, no quería ir a visorias’, dice Yamanic Martínez de Toluca Femenil

Toluca, Edomex.- La defensa central de Toluca Femenil, Yamanic Martínez, marcó el gol del empate en el partido ante Puebla Femenil y en entrevista para TUDN reveló que antes de llegar al equipo de Liga MX Femenil, estaba en la Policía Federal.

Tras el empate a un gol ante Puebla Femenil, Yamanic Martínez contó cómo llegó a Toluca Femenil, señalando que no quería ir a las visorias del equipo escarlata y estaba en la Policía Federal.

Mi historia es chistosa, se puede decir, yo trabajaba antes en la Policía Federal y por azares del destino, una amiga me invitó a jugar en visorias, yo le dije que no, que no quería jugar y me dijo que la acompañara. Nos quedamos aquí las dos y así inició mi carrera en el Toluca”, declaró Yamanic Martínez.