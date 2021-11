‘El Niño de Oro’ ganaba $30 mil por montar en jaripeos, pero un toro lo mató

Jorge Alberto Enríquez tenía sólo 15 años, pero ya era una estrella de los jaripeos en Puebla. Lo llamaban “El Niño de Oro” por su habilidad para montar toros bravos, aunque la misma actividad que amaba, le costó la vida.

“El Niño de Oro” sufrió un accidente mortal el fin de semana en Atlixco, Puebla, cuando intentaba una monta sobre “Estafa Maestra”, un toro de alrededor de 450 kilos.

El toro "Estafa Maestra".

Según los anuncios con los que se promocionaba el jaripeo, el ganador a la mejor monta se llevaría 30 mil pesos y ese era el premio que buscaba Jorge Alberto Enríquez.

Ya en anteriores jaripeos había ganado premios en efectivo, en espectáculos semiprofesionales que se realizan en ruedos desmontables y con escasa supervisión de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: EMILIO FERNANDO ALONSO REVELA CUANDO ESTUVO AL BORDE DE LA MUERTE.

Al accidente de El Niño de Oro en el jaripeo de Puebla

Según medios de comunicación en Puebla y videos difundidos por reporteros especializados en la jaripeos de este tipo, la monta de El Niño de Oro fue preparada por sus familiares y por los organizadores del espectáculo.

Jorge Alberto Enríquez.

Ataron uno de los pies de Jorge Alberto Enríquez al toro, para evitar que cayera y ayudarle a mantener el equilibrio, pero ese nudo terminó por costarle la vida.

“El Niño de Oro” se mantuvo casi 30 segundos sobre el animal, incluso levantando las manos para mostrar su control de la monta.

Pero cuando perdió el control y el toro comenzó a saltar, Jorge Alberto cayó hacia el lado derecho. Trató de sostenerse de algo, pero en estos espectáculos no se usa montura y el jinete sólo queda sobre un lazo atado al abdomen del animal.

Jorge quedó colgado durante varios segundos y el animal comenzó a golpearlo, mientras los organizadores trataban de calmar al toro.

Uno de los llamados payasos de rodeo se colgó de la cola del animal, pero tampoco pudo detenerlo fue necesario que hasta 12 hombres rodearan al toro para controlarlo y así cortar la cuerda que ataba a Jorge Alberto.

En los videos de la monta se observa que no hay personal médico de emergencia para atender al jinete, por lo los asistentes sólo le “echan aire” al joven, quien se duele de la cara y el pecho.

TE PUEDE INTERESAR: JUGADOR DE LOS STEELERS ENLOQUECE CON CUMBIA MEXICANA.

‘Son cosas del destino’

Sólo minutos después de la monta, el animador del jaripeo anunció la muerte de “El Niño de Oro” y pidió aplausos en su memoria.

“Nos avisaron que acaba de fallecer El Niño de Oro… todos seguimos esta monta, son cosas que el destino tiene para cada uno de nosotros”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL ACCIDENTE DEL NIÑO DE ORO DEL JARIPEO EN PUEBLA.

Denuncian maltrato animal y lamentan la muerte de Jorge

En redes sociales, usuarios lamentaron no sólo la muerte de Jorge Enríquez, sino la misma actividad del jaripeo, que consideran maltrato animal.

“No hay nadie profesional que auxilie a quien se está muriendo.... qué mal, no deben existir esta clase de eventos... no al maltrato animal, qué irresponsabilidad de los padres”: Elly Zap.

“Como quiera el niño no fue forzado a subir, pero el rostro del toro lleno de miedo, qué clase de salvajes son estos tipos tratar así a un animal, es increíble: Naikin Sánchez.

“Para ese tipo de incidentes deberían usar el corral portátil de emergencia que detiene y forza al toro a no patalear ni brincar. Sólo lleva tres minutos en lograrlo, puede ser llevado por solo 10 hombres o los que se necesiten”: José Rodríguez.

“Es lamentable que no se prevengan estos casos . No existe ninguna medida de seguridad para esta clase de eventos. No es posible que ni un paramédico y una ambulancia estén presentes para una eventualidad”: Renato Beltrán.

“Pero qué irresponsables son los padres por dejar que monte un niñ y los organizadores por dejar que monte”: Miguel Ocampo.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos