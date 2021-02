Video.- Félix Torres denuncia racismo; Mikel Arriola: ‘Liga Mx no tolerará discriminación’

San Luis Potosí.- En el partido entre Atlético de San Luis y Santos, el jugador del equipo de Torreón, Félix Torres denunció que fueron racistas con él y el presidente ejecutivo de Liga Mx, Mikel Arriola aseguró que no tolerarán ningún tipo de discriminación.

En la conferencia de prensa, Félix Torres se expresó y mencionó que se llevó una sorpresa en el partido, del que fue expulsado, denunciado que sufrió racismo.

Fui expulsado por una palabras que me dolieron demasiado, creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol”, declaró.

Félix Torres pidió que los actos de racismo no pueden seguir pasando, declarando que se sintió triste y afectado.

Saben el dolor que estoy sintiendo ahora, me siento identificado como negro y amo mi color, y quiero mucho a mis compañeros porque me defienden en lo que hago, están siempre respaldándome”, declaró Félix Torres.

Mensaje de Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí. #ModoGuerrero ����⚔️ pic.twitter.com/dU6MS1Jtzy — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Previo a la declaración de Félix Torres, Matheus Doria reveló que su compañero había sido víctima de racismo, lamentando las acciones y contó que el jugador estaba llorando en el vestidor. Doria aseguró que no se quejó por la pérdida de tres puntos, sino por el racismo hacia su compañero en Santos.

Mensaje de Matheus Dória tras el duelo ante San Luis. #ModoGuerrero ����⚔️ pic.twitter.com/JujskYKXkp — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Expresan apoyo a Félix Torres

Tras las acciones ocurridas en el estadio Alfonso Lastras, el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri calificó como lamentable que Félix Torres haya llorado, debido al racismo.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Liga Mx, Mikel Arriola, aseguró que no se tolerará cualquier tipo de discriminación y cuando finalice la investigación, que inició por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, darán sanciones para que no se repita lo sucedido. La Comisión también reiteró que no permitirán actos de violencia y de discriminación en Liga Mx.

Santos también publicó una fotografía, en la que señalaron que no hay distinción de color, raza o nacionalidad, pidiendo “No al racismo”.

Mensajes de Alejandro Irarragorri, Mikel Arriola y Santos

En el partido ante Atlético de San Luis, Félix Torres fue expulsado por empujar a un recogebalones en los últimos minutos del encuentro, en el que también, por parte de San Luis, el técnico Leonel Rocco, el preparador físico Agustín Laprovitera y el jugador Iván Pineda recibieron la tarjeta roja.

Félix Torres empuja a Gabriel Sanchez, futbolista de la Sub17 quien estaba como balonero. La banca de San Luis de inmediato busca al futbolista de Santos. En el siguiente tweet anexo el puñetazo hacía Germán Berterame. Ojalá Santos aclare lo del racismo. pic.twitter.com/vYq7NeXAC2 — Misael Eymar (@MisaEymar5) February 19, 2021

Con anotación de Nicolás Ibáñez, Atlético de San Luis venció 1-0 a Santos.