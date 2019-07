Video. Messi se echó la cascarita con un niño y vaya que lo disfrutó

Antigua y Barbuda.- Muchas veces en en el ojo de todos, los astros del futbol suelen ser muy prudentes con su vida privada, pero durante las vacaciones de Lionel Messi este ha decidido mostrarse como uno más y hasta una cascarita con un niño de nacionalidad inglesa tuvo la oportunidad de jugar.

Todo ocurrió en Antigua y Barbuda en donde Messi junto con su familia se encuentran de vacaciones, y justo ahí en ese paradisíaco destino, un pequeño de nombre Mackenzie O´Neill se mostró sorprendido al ver como el atacante del Barcelona se encontraba jugando con sus dos hijos Thiago y Mateo.

Completamente asombrado terminó por sentir seguramente que estaba en un sueño que recordaría para toda la vida ya que el padre de Messi lo invitó a que se uniera a la cascarita y así poder convivir con la súper estrella.

Fue para el diario español Olé en el que el jovencito contó su historia muy orgulloso:

“Messi estaba junto a su familia en la playa. Yo estaba solo y empecé a jugar con mi pelota a unos pocos metros de donde estaban ellos. Su padre (Jorge) nos tiró una pelota para preguntar si yo quería jugar con ellos. Y luego jugamos al fútbol con Thiago y Messi durante 45 minutos. Thiago es un fantástico jugador para su edad, y no es tímido para jugar. Jugar con Messi fue increíble. El no habla inglés, pero nos hacía señas y enseguida se ponía a reír. La esposa de Messi lo traducía, porque ella habla muy bien inglés. Más tarde, también hasta nadé con Messi en un bote y nos quedamos ahí mucho tiempo, él me subió arriba de él. Y Thiago me seguía donde yo iba”.

Vivió en carne propia como Messi realmente disfruta de jugar al futbol