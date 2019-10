Videos no fueron primera polémica; Servio señaló que Tapachula era 'fea'

CDMX.- Gaspar Servio causó la polémica, debido a que en su cuenta de Instagram, se subieron videos, en los que se burlaban de la balacera en Culiacán, pero hace un año, el arquero también fue polémica, al decir que Tapachula era ‘fea’.

En entrevista en Canal 7 de Argentina, Gaspar Servio, quien jugaba para Cafetaleros de Tapachula, hizo unas declaraciones que no fueron bien recibidas por la afición del equipo de Chiapas.

Platicando sobre cómo se define el equipo que logra el ascenso a Liga Mx, Gaspar Servio hizo la declaración contra Tapachula.

Arrancamos el segundo semestre, yo no quería ir por el tema de que era una ciudad difícil, una ciudad fea, la verdad que no me podía adaptar”, declaró.