¿Volver a León? Tengo recuerdos maravillosos, confiesa Matosas

Entrevistado por Gustavo Mendoza de Fox Sports, el actual técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Matosas habló sobre León y fue cuestionado sobre si volvería a León.

En un inicio, Matosas habló sobre la pasada final que tuvo León y la perdió, señalando que él estuvo atento.

Estuvieron muy cerca ahora, yo fui uno de los hinchas que estaba torciendo para que ganara. A veces pasa que llegas ahí y no pasa”, declaró.

Sobre las diferencias entre León y América, Matosas señaló que cada equipo es diferente, pero nunca vio la diferencias.

Con León me sentía muy liberado, fueron experiencias diferentes, pero me hicieron crecer mucho”, declaró.

Gustavo Mendoza le preguntó directamente si volverá a León, pero Matosas dudó.

¡Bah! No sé qué decirte, es brava esa pregunta. ¿Regresarías con una ex novia? No sé, es una pregunta difícil”, declaró.