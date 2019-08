'Volveremos a pelear por todo', promete Messi a aficionados del Barcelona

Barcelona, España.- Lionel Messi volvió con Barcelona para disputar el trofeo Joan Gamper y previo al duelo, prometió a los aficionados culés que volverán a pelear por todos los títulos.

Aceptando que la temporada 2018-2019 terminó amarga, por solo ganar la Liga, perder la final de la Copa del Rey ante Valencia y quedar eliminados de Champions League ante Liverpool, cuando en el primer partido tenían una ventaja de 3-0, Messi realizó la promesa.

No me arrepiento de nada, vuelvo a repetir lo mismo de la temporada pasada, confío en esta plantilla, en estos jugadores, cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo”, aseguró.