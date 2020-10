¡Vuelve! Afición regresará en Liga Mx… para partidos de Necaxa y Mazatlán

Aguascalientes.- Después de siete meses del último partido con asistencia y tres del inicio del torneo Guard1anes 2020, volverá la afición a los estadios… aunque en un inicio será en dos partidos: los de Necaxa y Mazatlán.

Mediante su página web, la Liga Mx detalló que para los partidos del próximo viernes 16 de octubre: Necaxa vs Tijuana y Mazatlán vs FC Juárez, podrá haber aficionados en los estadios Victoria y ‘El Kraken’, respectivamente.

Después de cumplir todos los requisitos exigidos, los primeros clubes que abrirán las puertas de sus estadios a los aficionados serán Necaxa y Mazatlán FC para los partidos de Jornada 14”, detalló la Liga Mx.

Necaxa será local el viernes y tendrá su partido a las 7:30 de la noche, y posteriormente, Mazatlán jugará a las 9:30 de la noche.

En los estadios no podrá haber más del 50% de la capacidad total.

Condiciones que cumplieron Necaxa y Mazatlán

Para poder abrir sus estadios, Necaxa y Mazatlán contaron con la autorización de las autoridades estatales y/o municipales. También, ya tienen un protocolo en materia de salud, que deberá ser cumplido a un 100% por el equipo y aficionados.

En los estadios, las gradas, vestidores, puntos de reunión y bancas fueron desinfectados, detalló la Liga Mx, añadiendo que aficionados que presenten temperatura, tos, gripe o algún síntoma de COVID-19 no debe acudir al estadio.

Asimismo, los menores de 12 años no podrán entrar al estadio y los asistentes no deben llevar objetos como mochilas, banderas, cornetas y no deben fumar dentro del inmueble.

En el ingreso al estadio, los aficionados deben llevar cubrebocas y ocupar los asientos designados, manteniendo una sana distancia.