¿Vuelve México a Copa América? Yon de Luisa revela año del posible regreso

CDMX.- En entrevista con Fox Sports, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa mencionó que, en unos años, la Selección Mexicana podría participar en un torneo de Conmebol.

Cuestionado por ‘Chaco’ Giménez sobre la posibilidad de que México vuelva a torneos de Conmebol, De Luisa mencionó, primero, que el que la Selección Mexicana haya participado en Copa América y los equipos mexicanos hayan participado en torneos de Conmebol, dejó cosas positivas, pero por cuestión de calendarios, se decidió detener la participación.

Yon de Luisa señaló que, a futuro, en el 2024 hay una gran oportunidad de volver a una Copa Continental, una Copa América.

Pero, De Luisa añadió que falta el acuerdo entre Conmebol y Concacaf, y si sucede, México votará que sí, porque será competencia de alto nivel para la Selección Mexicana.

Yon de Luisa hablaba sobre cómo no afecta a nivel deportivo la suspensión de ascenso y descenso, cuando recordó el tema de Copa Libertadores, en el que algunos equipos debían decidir por cuál torneo jugar, si la Liga Mx o la Libertadores.

De Luisa señala que, cuando estaba en América, salían del estadio Jalisco y tuvieron que definir qué jugadores iban a disputar la Liga Mx y qué grupo iba a jugar Copa Libertadores.

En ese sentido, la parte deportiva, no era positiva. Si el día de mañana logramos entrar a Copa Libertadores, con un calendario bien estructurado y establecido, y tenemos una Copa América, donde no tenemos restricciones de mandar Selección Sub-23, si lo podemos hacer de mejor manera en el futuro, no estaremos perdiendo hoy en lo deportivo”, declaró De Luisa.