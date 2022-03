Aguerre continuará con Gallos aunque aceptó interés de otros equipos

Washington Aguerre está jugando su segunda temporada en la Liga MX y esto lo ha colocado en la mira de varios equipos del circuito y también de otras latitudes. No obstante, el charrúa señaló que continuará con Querétaro hasta el fin de su contrato.

Con 42 atajadas luego de 10 jornadas en el Clausura 2022, esto de acuerdo con los registros del portal Mediotiempo, Aguerre es el arquero con más salvadas en el semestre, lo que confirma lo endeble de la zaga queretana pero también el buen momento que atraviesa el uruguayo.

“Me siento más maduro, he crecido mucho y el cambio de aires me hizo bien (...) Desde que llegué sabía lo importante que era ser el dueño del arco, sabiendo que tengo compañeros muy buenos. El entrenador y la directiva me han dado la confianza y no la he soltado, hoy lo vengo demostrando en cada partido”, dijo el cancerbero.