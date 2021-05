‘Era inhumano, Murciélagos no pagaba a jugadores y los exhibí con ‘El Escorpión’’, cuenta Werevertumorro

Monterrey, Nuevo León.- En entrevista con Roberto Martínez, el youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro contó cómo fue que exhibió a Murciélagos con 'El Escorpión Dorado', ya que los directivos no pagaban a los jugadores… y aún el equipo tiene deudas.

Recordando su tiempo como futbolista en Murciélagos, Werevertumorro señaló que conoció a “alguien” y pudo llegar al equipo de Sinaloa, con el que solamente jugó tres minutos.

El creador de contenido contó que ante la falta de actividad en el equipo, la afición dejó de ver a Murciélagos porque él no jugaba y reveló que el técnico era entrenador de porteros.

Para rematar y ahí me borré yo mismo. El rollo es que, hoy en día, el equipo ya desapareció después de años y siguen debiendo. Mis compañeros tenían familia y no tenían para comer, no había comida para los que vivían en la casa club, que estaba debajo de las gradas. Había cuartos de seis, ellos mismos comían ahí, el club les daba dinero para que la cocinera les hiciera comida y ya no había; debían comidas en toda la ciudad”, contó Werevertumorro.