¡Sorry, Piojo! Siboldi es el nuevo entrenador de Xolos de Tijuana

Miguel Herrera quedó fuera de la jugada pues al final, Robert Dante Siboldi fue el director técnico elegido por Xolos de Tijuana para ocupar la vacante que dejó Pablo Guede en el banquillo fronterizo.

Después de haber renunciado a la dirección técnica de Cruz Azul, hace poco más de cuatro meses, el futbol mexicano le dio una nueva oportunidad a Siboldi, quien reconoció lo difícil que fue procesar los amargos momentos que vivió con La Máquina.

“Por supuesto lo asimilé, lo digerí, lo viví, la frustración, el enojo, sentimientos de furia en ese momento pero te caes porque caminas y ahora me levanté, seguiré caminando y me tocarán más tropiezos que espero no sean cada hora. Yo así veo el futbol, hay que seguir para adelante y ahora gracias a Dios y a Xolos, la directiva, me pone esta posibilidad de volver a trabajar”.