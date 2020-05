¿Y si no hay Juegos Olímpicos?

México.- Durante esta semana, el fantasma de la cancelación rondó a los Juegos Olímpicos, reprogramados para celebrarse en Tokio el próximo año.

Luego de haber sido pospuesta para el 2021 debido a la pandemia global de COVID-19, la justa deportiva veraniega aún no tiene la certeza de que será llevada a cabo.

Habrá que recordar que el pasado 30 de marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de Tokio anunciaron la posposición de los Juegos, que originalmente se realizarían en la capital nipona del 24 de julio al 9 de agosto de este año. Ese mismo día, se dio a conocer que estos se celebrarían entre el 23 de julio y el 8 de agosto del 2021.

La última oportunidad

Sin embargo, el avance del virus a nivel mundial, y la inexistencia tanto de una vacuna como de un tratamiento efectivo, han comenzado a preocupar a los organizadores, quienes se preguntan si un año será suficiente para que la situación global se normalice.

Y es que, apenas hace un par de semanas, el comité organizador comunicó que si los Juegos de Tokio no se celebran en 2021, ya no se celebrarán.

“Entiendo porque el comité organizador no puede contratar siempre a tres mil o cinco mil personas. No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo de las principales federaciones en el mundo entero. No se puede dejar que los atletas estén en incertidumbre”, declaró durante este semana Thomas Bach, presidente del COI.

Pérdidas e incertidumbre

En el plan original, el gobierno de Tokio esperaba ganancias por más de 294 mil millones de de dólares, mientras que varias compañías japonesas e internacionales ya habían pagado más de 3,100 millones de dólares por concepto de patrocinios. Ahora, todas esas cifras pueden esfumarse debido al coronavirus.

Está claro que muchos factores determinarán la celebración o no de este evento deportivo, y la decisión final aún está lejos de ser tomada. Todo dependerá del avance de la pandemia en los próximos meses, de los esfuerzos que se hagan para controlarla, y del comportamiento de la población mundial ante la nueva realidad.

