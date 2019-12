‘Ya cumplí todos los sueños en Chivas’... ¿se va Alan Pulido a la MLS?

Que mentira esto, en ningun momento he pedido que me aumenten el sueldo, y nunca he dicho algo sobre @OribePeralta lo admiro por toda su gran trayectoria y nunca hablaría mal de nadie, mucho menos de un compañero. LAMENTABLE esta nota ������♂️ @MXFutbolTotal https://t.co/tUWcUVm5S8