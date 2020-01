‘Ya estaba llorando’, cuenta Martinoli cómo se ‘purificó’ en estadio de Santos

Guadalajara, Jalisco.- En camino al estadio Akron en Jalisco, para el partido entre Chivas y Toluca, el comentarista Christian Martinoli contó cómo en un partido de Santos en el antiguo Estadio Corona, estuvo a punto de “hacerse del dos” y pudo “purificarse” en el vestidor del equipo visitante, en ese caso Monarcas Morelia.

Martinoli señaló que para un partido de cuartos de final que tuvo Santos ante Morelia, a él le tocó ir, pero previo a la narración fue a un restaurante, del cual le cayó mal la comida, pero acudió al estadio Corona con David Medrano y Carlos Bianchezi ‘Careca’, cuando comenzaron las molestias estomacales.

Primer tiempo, empiezo a sentir, al minuto 35’ ese pin… retortijón que te empieza a dar. Segundo retortijón más cab… y empiezas a sudar frío”, declaró Martinoli, señalando que ahí pensó que habría un desorden.

Con el fin de no hacer evidente su molestia, en la narración, pasaba micrófono a Careca y a David Medrano. Al medio tiempo del partido, Martinoli acudió al baño del estadio, pero en éste no había taza del baño, solo mingitorios y varios lavabos, por lo que pensó hacer del baño en el lavabo, pero no se pudo.

Santos no lo dejó entrar a vestidor

Martinoli señaló que para el segundo tiempo, volvió con sus compañeros y al minuto 5’, sintió otra molestia.

Nada más rogaba que no cayera un gol, porque se armaba. Borgetti metía gol y a la chin… todo”, declaró.

Martinoli pensó en qué debía hacer para poder hacer del baño, incluso en él mismo, mandando a “George” a comprarle unos pantalones. También consideró que le llevaran una cubeta, pero estaba acompañado.

Ya estaba llorando, así que le digo a Giovani, háblale a Eugenio Díaz, y él narró. Ya no aguantaba”, declaró.

Martinoli bajó del palco de narración, enfrentando a varios fans de Santos, quienes le reclamaron porque “ya se iba”. Posteriormente fue al vestidor de Santos, pero no lo dejaron entrar. En el vestidor de Monarcas sí lo dejaron pasar y por fin pudo “purificarse”.

Ese pin… baño quedó inutilizable. Comencé como el Conde de Sade que escribía con las manos llenas de mi… en la pared. Como Bob Ross, pintando árboles”, declaró.

Incluso, André Marín le marcó, porque no estaba presente en el palco, porque “se estaba muriendo”.