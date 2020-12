‘Ya no soporto ni a ‘Doctor’, ni a Zague’, dice Martinoli a ‘Warrior’ en ‘video filtrado’

CDMX.- ‘Anonymous’ dio a conocer un ‘video filtrado’ de Azteca Deportes, en el que Christian Martinoli critica al ‘Doctor’ García y a Zague, asegurando que ya no los soporta.

En su aparición, ‘Anonymous’ asegura que mostrará un video que no quiere que Azteca Deportes sea transmitido, señalando que Christian Martinoli ataca a ‘Doctor’ Luis García y a Zague.

En el video, Martinoli señala que están a dos minutos de iniciar transmisión en ‘Los Protagonistas’, pero Zague no ha llegado. ‘Warrior’ asegura que posiblemente el exjugador de América está inaugurando una cancha.

Martinoli le responde a Carlos Guerrero, diciéndole que está de acuerdo con él, porque ya no soporta a sus compañeros.

Estoy de acuerdo contigo, ya no soporto ni al ‘Doctor’, ni a Zague; con eso de que fueron goleadores y que se sienten estrellas, ya estoy cansado. ¡Se sienten la divina garza! No lo son. No respetan tiempos, no respetan esfuerzos, no nos respetan a nosotros. ¡Estoy cansado!”, dice Martinoli.