‘¿Ya salió?’, ‘Chicharito no sabía de convocatoria al 'Tri'; Martino explica porqué no lo llamó

CDMX.- ‘Chicharito’ Hernández no fue llamado al microciclo, ni a los partidos con Selección Mexicana en Europa y cuestionado sobre esto, el delantero aceptó que no sabía que la lista ya había sido publicada. El técnico Gerardo Martino también mencionó porqué Hernández no fue llamado.

De cara al partido ante San José Earthquakes, el delantero ‘Chicharito’ Hernández fue cuestionado sobre si esperaba el llamado a la Selección Mexicana.

Ah, ¿ya salió? No me había dado cuenta”, declaró.

‘Chicharito’ aseguró que, al no aparecer en la lista de Selección Mexicana para los partidos en Europa, seguirá trabajando para ser llamado por el técnico Gerardo Martino y le deseó lo mejor al equipo, añadiendo que respeta la decisión de los jugadores que decidan no ir.

‘Chicharito’ también fue cuestionado sobre la postura de equipos de MLS al no querer ceder jugadores a la Selección Mexicana, entre éstos, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan Dos Santos.

Martino explica por qué no convocó a ‘Chicharito’

Tras el partido de la Selección Mexicana ante su similar de Guatemala, el técnico Gerardo Martino reveló el no llamado de ‘Chicharito’.

En el caso de Javier (Hernández) decidí que los delanteros para estos partidos tengan la oportunidad (Raúl) Jiménez, (Alan) Pulido y Henry Martín, nada más que eso”, declaró Martino.

Con Selección Mexicana, ‘Chicharito’ Hernández ha anotado 52 goles, siendo el máximo anotador del ‘Tri’.

El primer partido de la Selección Mexicana en Europa será el próximo miércoles 7 de octubre a las 1:45 de la tarde ante Países Bajos en el Amsterdam Arena y posteriormente, el martes 13 de octubre enfrentará a la Selección de Argelia en el Carl Jeans Stadion a las 2:00 de la tarde.