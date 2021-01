"Ya tenemos central": Laporta reveló como llegó Rafa Márquez al Barcelona

Barcelona.- Han pasado 18 años desde que el Futbol Club Barcelona oficializó la llegada de Rafael Márquez a sus filas, por lo que Joan Laporta, encargado de que todo se hiciera realidad, reveló como es que el mexicano fue fichado.

En 2003, Rafa se abrió paso por el futbol europeo, destacando en la central del Mónaco en donde hizo historia y comenzó a hacerse de un prestigio que lo catapultó ni más ni menos que al Barcelona.

Para entonces Laporta, máximo dirigente blaugrana logró ficharlo por cinco millones de euros, una cifra a la que solamente le hacía falta el moño de regalo. Laporta recordó en una entrevista dada al 'Iniestazo' el momento justo en el que el nacido en Zamora, Michoacán, llegó para ser firmado.

"Me habla la secretaria y me dice aquí está un señor con un chico que viene desde Mónaco que dice que ha quedado con usted y me dicen mire presidente aquí tengo la carta del Mónaco que dice que venden a Rafa Márquez al Barcelona", recordó.