Yairo y Sambueza no jugarían... iban a estar con Sub-20, revela Ambriz

Morelia, Michoacán.- En conferencia de prensa, el técnico de León, Ignacio Ambriz, dio a conocer que tenía contemplado que Yairo Moreno y Rubens Sambueza jugaran con León... pero con el equipo Sub-20.

Morelia fue una buena prueba para el León de Ignacio Ambriz, quien si bien se mostró contento por los números conseguidos anoche, la sonrisa en el rostro se la dejó el compromiso y carácter que mostró el equipo.

No podemos jugar a medias tintas, menos en este torneo y ante este tipo de equipos tan complicados, rescato el carácter y el compromiso del equipo, el deseo de hacer las cosas bien para la institución y la afición, sacamos un buen resultado”, señaló el timonel, quien dio a conocer la clave que le permitió alcanzar el noveno triunfo consecutivo de la temporada.

Antes que hablar yo (en el descanso), le pido a los jugadores que me digan cómo se sienten, ellos me dijeron que estaban desesperados y yo les pedí que nos calmáramos, que no nos volviéramos locos. Le pedí al ‘Chapo’ que se retrasara, empezó a agarrar la pelota, a distribuirla mejor, empezamos a meter a Morelia en su terreno, y el primer gol también nos dio posibilidades”.