¡Orgullo leonés! Yesica Hernández rompió récords en el Panamericano Sub-20 de levantamiento de pesas

No hay nada como el triunfo y esto lo sabe bien la leonesa Yesica Hernández, quien este martes no sólo se quedó con el campeonato en el Panamericano Sub-20 de Levantamiento de Pesas, también impuso un nuevo récord al levantar un total de 183 kilogramos.

La fortaleza, tanto mental como física, han sido clave para la joven leonesa, quien participó en el Panamericano que se lleva a cabo en Guadalajara y puso en alto el nombre de México y Guanajuato al subir a lo más alto del podio.

La levantadora de pesas olímpica levantó 103 kilos en el envión y 183 en el total; en particular, fue esta última cifra la que le permitió romper el récord que la dominicana Dayana Ortiz impuso en abril de este año, éste de 179 kilogramos.

“He trabajado muy fuerte, es la primera competencia que hago seis levantamientos pero tengo que mejorar, no elevando los pesos sino fortaleciendo la técnica y la mente para ganar una medalla en Panamericanos ”, aseguró la atleta.

Quien no pudo haber tenido un mejor preámbulo que éste en Jalisco, pues cabe recordar que los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, que arrancarán el próximo 25 de noviembre, son los que dirigen la preparación de la joven pesista.

“Muchas de las chicas a las que me voy a enfrentar en Panamericanos no vinieron a esta competencia, aunque creo que eso me pone en ventaja porque siento que puedo dar más peso para Panamericanos”, comentó, agregando que en Cali buscaría 85 kilogramos en el arranque y entre 105 y 106 en envión.